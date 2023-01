PSG : ça brûle pour Pablo Sarabia à Wolverhampton !

Le mercato de Pablo Sarabia (30 ans) prend de l’ampleur. D’après AS et Prime Video, le milieu offensif espagnol devrait bientôt rejoindre Wolverhampton. Le joueur, prêté la saison passée avec réussite au Sporting CP, est d’accord pour être dirigé par Julen Lopetegui.

Relevo assure qu’il y a un accord de principe entre Paris et les Wolves. Le transfert s’élèverait à 5 millions d’euros, sans compter divers bonus. Pablo Sarabia signerait jusqu’en 2025, plus une année en option. Son départ n’est plus qu’une question d’heures.

