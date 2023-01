Mercato PSG : Pablo Sarabia plaît en Espagne et en Angleterre !

La suite après cette publicité

C’est l’un des rares à bénéficier d’un bon de sortie au Paris Saint-Germain. La faute à une première partie de saison décevante malgré les promesses nées d’un prêt réussi au Sporting CP et d’une préparation estivale remarquée. On parle bien sûr de Pablo Sarabia, l’international espagnol âgé de 30 ans. Avec seulement 4 titularisations en 17 matches entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions cette saison, l’Espagnol n’est pas vraiment un élément indispensable pour son entraîneur Christophe Galtier.

De plus, c’est un secret de Polichinelle depuis l’été dernier : le PSG ne serait pas contre un départ de Sarabia, acheté pas moins de 18 millions d’euros durant le mercato estival 2019 en provenance du Séville FC. L’attaquant de la Roja aux 26 sélections (9 buts) n’a jamais vraiment réussi à s’illustrer sous le maillot rouge et bleu, avec 22 réalisations et 12 offrandes en 98 matches toutes compétitions confondues. Des chiffres qui ne satisfont pas le club de la capitale, qui pourrait profiter de l’intérêt à l’étranger pour vendre son numéro 19.

Des pistes en Liga et en PL

En effet, selon les informations de Canal + dévoilées lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Angers SCO mercredi soir (victoire parisienne 2-0), Pablo Sarabia ferait déjà l’objet de trois offres : deux venant de clubs espagnols et une d’une formation anglaise, dont les noms n’ont pas filtré. Aucun accord n’aurait été trouvé pour le moment, car les chiffres ne concordent pas encore avec les demandes financières. Néanmoins, le PSG serait prêt à baisser son prix afin de faciliter sa sortie, lui qui voudrait découvrir la Premier League, et ainsi lui trouver un remplaçant numérique.

De l’autre côté des Pyrénées, les médias espagnols auraient une idée sur le club outre-Manche concerné : à en croire AS, confirmées par Relevo, Wolverhampton, entraîné désormais par son compatriote Julen Lopetegui depuis la mi-novembre, souhaiterait s’attacher les services de l’attaquant, qu’il n’avait croisé à Séville que durant quelques semaines lors de l’intersaison. Les Wolves auraient même formulé une offre pour racheter l’année et demi de contrat restante de Sarabia. Elle serait de nature à faire réfléchir le PSG, tout comme la proposition de salaire aurait de quoi séduire le joueur.