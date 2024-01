Le RC Lens juge Kevin Danso intransférable !

Pilier du RC Lens depuis plus de dix mois maintenant, Kevin Danso est l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Comme nous vous le révélions durant le mois de décembre le roc défensif autrichien est profondément attaché au club artésien et souhaite disputer la Ligue Europa avec ses coéquipiers.

Quant au club coaché par Franck Haise, il n’a absolument pas prévu de laisser filer Kevin Danso cet hiver, et ce, quel que soit le prix proposé. Si le mois de janvier s’annonce long pour la direction du club nordiste, cette dernière se veut sereine, au moins au sujet de son défenseur central international de 25 ans dont le nom a été évoqué au PSG et ces dernières heures du côté du Bayern Munich où son nom fait partie d’une liste de pistes possibles depuis plus d’un an maintenant.