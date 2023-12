RC Lens : la Premier League vient aux nouvelles pour Kevin Danso !

Eté 2023. L’avenir de Kevin Danso agite le microcosme lensois. Après avoir perdu Seko Fofana et Lois Openda, le RC Lens est dans tous ses états et craint un départ d’un autre pilier. Malgré l’offensive appuyée du Napoli qui a vraiment tout tenté pour le recruter allant même jusqu’à offrir 22 M€ au club artésien et un salaire de 3 M€ annuel au joueur, Danso a décidé de rester et a même prolongé jusqu’en 2027.

La suite après cette publicité

Interrogé il y a quelques semaines, le natif de Voitsberg était revenu sur ce long épisode qui avait rythmé le mercato d’été français et italien : «J’étais proche de Naples parce qu’ils me voulaient vraiment. Et j’y ai vraiment pensé parce que cela correspondait aux clubs dont je parlais. C’est à Naples que Maradona a joué et le club vient de remporter le championnat italien. J’étais partagé entre les deux, mais j’ai parlé au club, au manager, à ma famille et nous avons pris ensemble la décision de rester.» Six mois plus tard, Kevin Danso n’a pas eu à regretter son choix. Malgré une première partie de saison moins aboutie que la précédente, le n°4 lensois a découvert la Ligue des Champions et les ambiances chaudes européennes.

À lire

Liverpool : Jürgen Klopp confirme une fracture pour Kostas Tsimikas

Deux clubs de Premier League ont sondé l’entourage de Danso

Ses performances ont d’ailleurs continué d’être largement suivies, notamment du côté de la Premier League où son impressionnant physique et ses qualités de défenseurs feraient des merveilles. Selon nos informations, deux clubs de milieu de tableau de Premier League ont sondé l’entourage du joueur. Mais la qualification lensoise en barrage de la Ligue Europa face à Fribourg, l’importance de performer à quelques mois de l’Euro 2024 qu’il va disputer avec l’Autriche et l’idée que son aventure en Artois n’est pas terminée sont autant de raisons qui ont poussé le joueur a repoussé toute velléité de départ cet hiver.

La suite après cette publicité

Il faudra donc compter sur un Kevin Danso remonté comme un coucou pour la deuxième partie de saison. Pour Franck Haise, qui a fait de son trio défensif Medina-Gradit-Danso un incontournable, il s’agit d’une très bonne nouvelle qui devrait être aussi particulièrement bien accueillie par les supporters lensois.