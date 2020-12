Erling Braut Håland dévoile les 3 meilleurs défenseurs qu'il a affrontés

Élu footballeur de l'année en Norvège, l'attaquant du Borussia Dortmund vient de faire une interview pour le média national Verdens Gang. S'il a longuement évoqué ses centres d'intérêt et sa belle année 2020, il a aussi eu un mot pour les défenseurs rencontrés depuis le début de sa carrière.

La suite après cette publicité

Le buteur de 20 ans en a profité pour dévoiler les défenseurs les plus forts qui se sont retrouvés sur sa route durant sa carrière : «je dois dire que pour moi, les trois meilleurs au monde sont Sergio Ramos, Virgil van Dijk et Kalidou Koulibaly. Les trois sont bons, forts et intelligents.» Un véritable trio magique.