Le terrible calvaire de Dele Alli, qui vit sans football depuis un an

Dele Alli sous le maillot du Paris Saint-Germain. Voici une image que l’on aurait pu voir il y a trois ans. Moins utilisé par José Mourinho à Tottenham, l’Anglais était la priorité du club de la capitale, qui le suivait depuis un petit moment, et de son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. Un coach qui avait parfaitement su exploiter le potentiel et les qualités du milieu de terrain quand il officiait chez les Spurs. L’Argentin a donc soufflé son nom une fois le mercato venu. Mais finalement, le natif de Milton Keynes est resté à Londres, où il a fini la saison tant bien que mal avant de rejoindre Everton en janvier 2022. Là-bas, il a disputé 11 rencontres toutes compétitions confondues lors de ses six premiers mois.

La saison suivante, il a passé encore moins de temps sur les terrains avec les Toffees. En effet, il n’a joué que 2 matches avant de rejoindre Besiktas sous la forme d’un prêt. L’idée était pour lui de se relancer et de retrouver du temps de jeu et de la confiance. Mais son aventure en Turquie n’a pas vraiment été une partie de plaisir. Après seulement deux rencontres jouées, le joueur, qui n’a pas été épargné par les blessures, s’est claqué la cuisse. Il a passé 18 jours à l’infirmerie et a raté 3 matches. De retour sur les terrains, il a alterné entre titularisations et entrées en jeu. Au final, il a marqué 3 buts en 15 rencontres toutes compétitions confondues. La dernière date du 26 février 2023. Ce jour-là, il avait disputé 45 minutes face à Antalyaspor. Ensuite, plus rien.

Un an sans jouer

Ses prestations et son comportement, jugé inadéquat, ont poussé les Turcs à bout. Son coach à l’époque, Senol Günes, n’avait pas mâché ses mots le concernant : «ne parlons pas de Dele Alli en tant que joueur, il est en dessous des attentes en termes d’efficacité. Nous n’avons pas encore réussi à tirer le meilleur de Dele Alli. (…) Le statut actuel de Dele Alli dans l’équipe ne répond pas à nos attentes. Il ne mérite pas de jouer.» Il n’a d’ailleurs plus joué depuis presque un an jour. Entretemps, l’international anglais (37 sélections, 3 buts), qui s’est notamment fait remarquer après avoir inhalé du gaz hilarant avec un ballon, a livré un témoignage fort lors de l’émission The Overlap de Gary Neville sur Sky Sports. L’ancien joueur a parlé de ses dépendances.

«Quand je suis venu en Turquie, j’ai découvert que j’avais besoin d’une opération. J’étais mentalement mal en point. J’ai décidé d’aller dans un centre de réadaptation moderne pour la santé mentale, la toxicomanie et les traumatismes. J’ai senti qu’il était temps pour moi. Avec des choses comme ça, on ne peut pas vous dire d’y aller. J’ai pris la décision d’y aller. J’étais pris dans un mauvais cycle, je comptais sur des choses qui me faisaient du mal. Je me réveillais tous les jours et je gagnais le combat, je m’entraînais, je souriais, je montrais que j’étais heureux mais à l’intérieur, je perdais définitivement la bataille et il était définitivement temps de changer ça.»

Des cicatrices indélébiles

Le joueur, qui a confié avoir pensé à stopper sa carrière, a aussi évoqué un drame personnel. «À six ans, j’ai été agressé. J’ai été envoyé en Afrique pour apprendre la discipline. Puis j’ai été renvoyé chez moi. À sept ans, j’ai commencé à fumer, à huit, j’ai commencé à vendre de la drogue. Une personne âgée m’a dit qu’elle n’arrêterait pas un enfant, alors je me promenais avec mon ballon de foot et de la drogue. À onze ans, un gars m’a suspendu à un pont du lotissement voisin, et à 12 ans, j’ai été adopté par une famille formidable… Si Dieu a créé les gens, c’est eux. Ils sont incroyables et m’ont beaucoup aidé.» Une épreuve douloureuse pour l’Anglais, qui tente d’avancer dans sa vie d’homme et de footballeur avec le soutien d’Everton.

De retour avec les Blues de Liverpool depuis l’été dernier, il travaille dans l’ombre afin de retrouver les terrains, lui qui s’est blessé à la cuisse lors de la pré-saison. Un nouveau coup dur pour Dele Alli, que beaucoup aimeraient revoir à nouveau au plus haut niveau. C’est le cas de The Athletic, qui a toujours «le sentiment qu’il reste au moins un dernier chapitre à écrire dans son histoire (footballistique).» Pour le moment, le chapitre 2023-24 ressemble à une page blanche avec 0 match au compteur. L’Anglais fait son possible pour revenir, lui qui a notamment publié un message en novembre dernier alors qu’il s’entraînait avec des préparateurs à la fois physiquement et mentalement. «Ce n’est pas fini tant que je n’ai pas gagné». Des mots forts de la part du milieu, prêt à ne rien lâcher.

Un avenir à régler

Mais il a rechuté peu après. Ce qui lui avait d’ailleurs mis un coup au moral puisque cela avait nécessité une opération chirurgicale. Questionné à son sujet, Sean Dyche, qui entretient de très bonnes relations avec le footballeur, a demandé de la patience tout en indiquant qu’il allait un peu mieux. The Athletic précise d’ailleurs que Dele Alli a fait son retour au centre d’entraînement afin d’accélérer sa rééducation. Il devrait reprendre la course prochainement et un retour avant la fin de la saison n’est pas exclu. Toutefois, les Toffees se montreront très prudents avec lui afin d’éviter une rechute. Mais un autre facteur très important entre en jeu. Il s’agit d’un accord passé entre Tottenham et Everton au moment de son départ.

Celui-ci stipulait que les Toffees devaient verser un bonus de 10 M£, soit environ 11,7 M€, quand Dele Alli aura joué 20 rencontres. Pour le moment, il a participé à 13 matches. Pour certains, cela pousserait Everton à ne pas accélérer son retour afin de ne pas avoir à payer ce bonus. Les Blues devraient également régler un nouveau bonus aux Spurs si jamais le milieu venait à prolonger son contrat. Le bail actuel se termine le 30 juin prochain. D’après The Athletic, Everton est prêt à lui offrir un nouveau contrat. De son côté, le joueur veut rester en Premier League. Peu de clubs semblent prêts à l’accueillir, hormis son équipe actuelle. Après de nombreuses galères, Dele Alli (27 ans) entrevoit un peu la lumière, lui qui est sevré de football depuis près d’un an maintenant.