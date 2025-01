PSG : Nasser Al-Khelaïfi s’exprime sur le transfert de Khvicha Kvaratskhelia

Le Paris Saint-Germain a officialisé l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, qui s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en juin 2029. L’ailier géorgien quitte Naples après deux saisons et demie éclatantes en Serie A, où il s’était imposé comme l’un des joueurs les plus talentueux et spectaculaires du championnat.

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, n’a pas caché son enthousiasme : « Nous sommes ravis d’accueillir Khvicha Kvaratskhelia au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Khvicha est l’un des joueurs les plus excitants du football mondial - un talent fantastique, mais aussi un joueur qui a du courage et se bat pour l’équipe avant tout. Khvicha était tellement déterminé à faire partie de notre grand club. Je sais qu’il atteindra tous ses objectifs avec nous. Nous sommes ravis de renforcer notre effectif et de continuer à faire du collectif la star du Paris Saint-Germain. »