Neymar se fait laminer après son aide à Dani Alves

Accusé d’agression sexuelle sur une jeune femme de 23 ans en boite de nuit à Barcelone en décembre 2022, Dani Alves (40 ans) a été condamné hier à 4 ans et 6 mois de prison. Le Brésilien, qui s’est vu imposer une ordonnance d’éloignement de 9 ans et 5 ans de liberté surveillée, a aussi écopé d’une amende de 150 000 euros, qu’il doit verser à la victime. L’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG retourne donc en prison, lui qui aurait pu passer plus de temps derrière les barreaux. Mais sa peine a été réduite puisque «la circonstance atténuante de réparation du préjudice a été appliquée». En effet, UOL et Sport ont précisé que grâce à l’aide de la famille de Neymar qui a mis la main à la poche, Alves a versé 150 000 euros à la victime pour préjudice moral et pour les préjudices causés avant le début du procès.

Un coup de pouce qui a donc été le bienvenu pour le Brésilien, qui risquait jusqu’à neuf ans de prison. Mais l’aide généreuse du clan Ney n’a pas été du goût de tout le monde. Dans les colonnes de AS, Gleisi Hoffmann, présidente du Parti des travailleurs au Brésil, a explosé contre l’attaquant d’Al-Hilal. « La condamnation du violeur Daniel Alves est pédagogique et exemplaire. Elle montre que la société ne tolère plus les comportements sexistes et misogynes. Ce qui est absurde, c’est qu’il a emprunté de l’argent à Neymar, afin de payer des compensations et réduire la peine, ce qui ne résout rien pour la victime, n’efface pas ses souffrances.» Elle ne comprend pas l’intervention des proches de Neymar. C’est aussi le cas de nombreux Brésiliens, qui ont taclé la star de la Seleção sur les réseaux sociaux. L’un d’eux a notamment écrit que «Neymar a aidé un violeur à réduire sa peine.» Une nouvelle polémique dont Ney se serait bien passée.