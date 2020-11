Premier League : Southampton vainqueur et leader

Après le match nul plus tôt dans la soirée entre Brighton et Burnley (0-0), la 8e journée de Premier League se poursuivait avec le duel Southampton-Newcastle. Les Saints sont sortis vainqueurs de cette rencontre sur le score de 2-0 grâce à Adams (7e) et Armstrong (82e).

La soirée est même parfaite puisque grâce à cette victoire, Southampton prend la tête de la Premier League, à égalité de points avec Liverpool mais avec une meilleure différence de buts. Les Magpies sont quant à eux 11es du championnat et ne décollent toujours pas.