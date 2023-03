Barça : Xavi éteint la polémique du penaltygate

La suite après cette publicité

Dans la douleur, le FC Barcelone s’est imposé ce dimanche face à Valence (1-0). Une courte victoire marquée par un penaltygate entre Ansu Fati et Ferran Torres. Alors que le Barça a obtenu un penalty peu avant l’heure de jeu pour une faute de main de Hugo Guillamon, les deux joueurs espagnols ont eu une altercation pour savoir qui allait être le tireur. Finalement, Torres a raté son face-à-face avec Giorgi Mamardashvili. En conférence de presse, Xavi s’est exprimé sur cette situation.

« Il y a un ordre. Nous le communiquons aux joueurs. Puis il y a eu des changements, Kessié est arrivé et c’est aussi un bon tireur, mais Ferran a été choisi oui. C’est vrai que s’ils ont un sentiment positif et qu’ils en parlent, ils peuvent changer. Mais il y a une liste, un ordre. Quand même, c’est bien qu’un joueur veuille tirer, ça montre le désir et l’ambition ».

