Liga : Raphinha offre la victoire au FC Barcelone face à Valence

Leader solide au classement malgré la défaite à Almeria, le FC Barcelone, vainqueur du Real Madrid en demi-finale aller de la Coupe du Roi en milieu de semaine, recevait le Valence CF, avant-dernier du championnat et à deux points du premier non-relégable. L’occasion pour les Blaugranas de creuser un peu plus l’écart avec leur éternel rival, potentiellement à dix unités en attendant le déplacement de la Maison Blanche chez le Real Betis. De son côté, le club che, qui a perdu 6 matches de rang avant de battre la Real Sociedad à domicile, devait absolument s’imposer en terres catalanes pour se donner de l’air dans la course au maintien.

Si le rythme de cette entame de rencontre était assez lent entre les 22 acteurs, ceux dirigés par Xavi Hernandez arrivaient à créer quelques frayeurs aux défenseurs valenciens. Il fallait attendre le quart d’heure pour assister à l’ouverture du score signée Raphinha, auteur d’un coup de casque sur le long ballon de Sergio Busquets pour surprendre Giorgi Mamardashvili (1-0, 15e). Raphinha puis Ferran Torres n’étaient pas loin du break, mais le manque de justesse du Brésilien (24e) et la parade du portier gérogien (32e) ne permettaient pas au FCB de confirmer son ascendant.

Le Barça réduit à 10

Servi par un long ballon de Torres avant la pause, Marc-André ter Stegen avait failli offrir un ballon de but à Samuel Lino, trop imprécis sur sa frappe (39e). Au retour des vestiaires, le match connaissait un tournant en seulement quelques minutes : sur une reprise de volée de Jules Koundé, Hugo Guillamon contrait le ballon de la main. Penalty pour le FC Barcelone, raté par Torres, heurtant le poteau droit extérieur (55e). Le bois gauche était ensuite trouvé par Ansu Fati sur un beau jeu à deux avec Raphinha (56e). Dans la foulée, Ronald Araujo, stoppant Hugo Duro en tant que dernier défenseur, devait laisser ses coéquipiers à 10 avec un rouge logique (59e).

L’occasion donc pour les poulains de Voro d’aller chercher au moins un point, important pour glaner de la confiance et ainsi espérer garder leur place dans l’élite du football ibérique. Mais malgré la supériorité numérique, les Merengots n’inquiétaient pas l’arrière-garde et laissaient même la maîtrise du ballon à leur adversaire, symbole du manque de confiance du sextuple champion d’Espagne cette saison. Score final : 1-0. Le FC Barcelone s’impose sur la plus petite des marges et prend ainsi dix points d’avance sur son dauphin, le Real Madrid, qui jouera à Séville en prime time ce dimanche soir. Valence ne bouge pas de la zone rouge et poursuit sa mauvaise dynamique en championnat.