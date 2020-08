Téléfoot sera disponible sur Bouygues Télécom... le 26 août !

Plus que quelques jours avant de découvrir Téléfoot, la nouvelle chaîne de Mediapro qui diffusera la majeure partie de la Ligue 1 et de la Ligue 2, ainsi que la saison 2020-2021 de Ligue des Champions. Celle-ci va en effet voir le jour ce lundi 17 août, alors que le championnat de France va démarrer vendredi prochain avec un OM-ASSE. Dans un premier temps, Téléfoot était seulement disponible via SFR. Mais ça, c'était avant.

Le groupe espagnol vient en effet de trouver un autre accord de distribution avec Bouygues Télécom, qui vient d'officialiser la nouvelle. Mais la chaîne ne sera disponible que le 26 août, alors que la Ligue 1 et la Ligue 2 reprendront par exemple vendredi prochain, le 21 août... Les clients SFR et Bouygues pourront donc se régaler la saison prochaine.

Engagement ! ⚽@Telefoot_chaine arrive sur Bbox le 26 août 🤩 Plus d'infos ⬇ — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) August 14, 2020