LOSC : Sylvain Armand a hâte de prendre sa revanche sur Aston Villa

Coordinateur sportif du LOSC, Sylvain Armand a fait le déplacement de Belgrade, où Lille s’est qualifié hier pour les 8es de finale de la Ligue Europa, jusqu’à Nyon ce vendredi pour assister au tirage au sort. Les Dogues joueront contre Aston Villa, comme lors des quarts de finale de la Ligue Europa Conférence il y a deux ans où les Anglais s’étaient qualifiés aux tirs au but. «On sait qu’Aston Villa sera le favori, mais ça sera aussi une confrontation avec deux beaux matchs. On les a joués en quart de finale il y a deux ans. Ça sera une belle revanche… ou pas d’ailleurs (rires). Ça va être un contexte différent. Il faudra préparer ces deux rencontres», rebondit Armand.

Fatigué par sa courte nuit, le dirigeant a profité de son intervention sur Canal+ pour féliciter les joueurs de cette qualification acquise dans un contexte difficile. Et même si les Villans seront les favoris, il se dit heureux de les retrouver, plutôt que d’avoir un duel franco-français contre l’OL. «On joue des coupes d’Europe pour découvrir des pays différents. Ça aurait été deux confrontations difficiles quoi qu’il en soit. L’essentiel c’est d’être ici au tirage après la grosse performance des joueurs hier. C’est le 8e 8e de finale de l’histoire du club (en coupes d’Europe, ndlr) et le 4e en 5 ans, depuis que le président a repris le club. C’est aussi une belle performance». Au LOSC de poursuivre sur sa lancée.