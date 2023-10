L1 : Reims vient à bout de Lorient

Après la victoire (1-0) de l’OGC Nice contre Clermont, vendredi soir, la 10e journée de Ligue 1 se poursuivait avec une affiche entre le Stade de Reims, sixième, et le FC Lorient, seizième. Sur la pelouse d’Auguste-Delaune, les Merlus espéraient enchaîner un deuxième succès de rang après la victoire glanée face au Stade Rennais le week-end dernier. En face, les Rémois - qui restaient sur une défaite contre Monaco et un nul face à Toulouse - devaient se relancer pour se rapprocher du podium. Organisés en 3-4-3 avec Ito et Daramy, présents sur le front de l’attaque, les locaux étaient rapidement bousculés par le pressing lorientais.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Reims 17 10 4 5 2 3 16 12 12 Lorient 10 10 -5 2 4 4 15 20

Une pression de courte durée puisque les Rémois prenaient finalement le contrôle des opérations dans un premier acte, globalement, pauvre en occasion. Sous la pluie, les deux formations rentraient ainsi dos à dos au vestiaire. En seconde période, Reims continuait de pousser mais butait sur la défense lorientaise. Il fallait finalement attendre les derniers instants pour voir le SRFC faire la différence. Servi à gauche de la surface par Mohammed Daramy, le joker Josh Wilson-Esbrand enroulait magnifiquement avec un plat du pied droit qui terminait sa course dans le filet opposé (1-0, 84e). Avec cette courte mais précieuse victoire (1-0), Reims remonte à la 4e place. Lorient est 12e.