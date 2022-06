Chelsea passe la seconde pour Raheem Sterling

La suite après cette publicité

Thomas Tuchel et Chelsea semblent déterminés. Alors que Romelu Lukaku devrait revenir à l'Inter Milan cet été après une saison plus que décevante pour son grand retour du côté de Stamford Bridge et que Timo Werner pourrait aussi aller voir ailleurs dans les prochaines semaines, la nouvelle direction du club londonien entend bien faire plaisir à l'entraîneur des Blues.

Si Todd Boehly, nouveau patron de Chelsea, met déjà la pression au coach allemand, il lui a visiblement surtout promis un très joli mercato, avec une belle enveloppe allouée au marché des transferts (233 M€) et pas moins de 6 recrues. L'une des principales cibles de Thomas Tuchel aux avant-postes se nomme d'ailleurs Raheem Sterling, l'attaquant de Manchester City sous contrat jusqu'en juin 2023 et annoncé sur le départ cet été.

Tuchel prend les choses en main, Chelsea accélère

Ces derniers jours, Sky Sports expliquait que les dirigeants de l'écurie championne du monde des clubs en titre avaient formulé une première offre, à hauteur de 40 M€, à leurs homologues cityzens. Offre rapidement refusée par les Sky Blues. Mais d'après les dernières informations de nos confrères du Telegraph, l'ancien technicien du PSG a personnellement pris les choses en main sur ce dossier en appelant l'ailier de 27 ans.

Mais plus globalement, c'est tout Chelsea qui est en train de passer à la vitesse supérieure sur ce dossier. Toujours selon le quotidien britannique, la direction londonienne prépare une nouvelle offre située entre 58 et 69 M€ pour l'international anglais (77 capes, 19 buts). Un prix se rapprochant fortement de celui réclamé par Man City (environ 70 M€). L'avenir de Raheem Sterling, dont la place dans l'équipe de Pep Guardiola est de plus en plus menacée, se précise peut-être un peu plus.