Manchester City ne fera aucun cadeau à Chelsea pour Raheem Sterling

La suite après cette publicité

Raheem Sterling va-t-il continuer sur tour d'Angleterre ? Après Liverpool et Manchester City, va-t-il découvrir un club londonien, Chelsea ? C'est le souhait des Blues, qui sont passés à l'action ces dernières heures pour racheter la dernière année de contrat de l'international anglais, lié jusqu'en 2023.

Romelu Lukaku étant proche de revenir à l'Inter Milan, l'entraîneur allemand Thomas Tuchel souhaite trouver un attaquant et Raheem Sterling semble coller au profil voulu, plus polyvalent que Lukaku et capable d'évoluer en pointe comme en soutien de l'attaquant dans son système en 3-4-3. Une première offre aux alentours de 40 M€ aurait été formulée par les Blues pour le joueur de 27 ans, comme le rapporte Sky Italia.

Chelsea confiant malgré tout

Offre refusée par Manchester City. Le tarif est pourtant conséquent pour un joueur libre dans un an, mais entre cadors anglais, on se fait rarement de cadeaux sur le mercato. Selon Sky Sports, le club mancunien réclame 70 M€ pour son attaquant, titularisé à 23 reprises en Premier League la saison dernière (13 buts en championnat). Une somme prohibitive mais qui ne décourage pas Chelsea.

La direction des Blues reste confiante quant à la finalisation de ce dossier. Elle ne croit pas à ce montant, et se réfère à ce que le Bayern Munich a payé à Liverpool pour Sadio Mané, dans la même situation contractuelle, à savoir un peu moins de 40 M€. Le Sénégalais est cependant plus âgé (30 ans) et il ne renforce pas un concurrent sur la scène nationale. Chelsea peut en tout cas s'appuyer sur l'envie de Sterling de changer d'air, après 7 années passées du côté de l'Etihad Stadium.