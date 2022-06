Mercato : Chelsea met déjà une pression dingue à Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Chelsea est entré dans une nouvelle ère. Désormais aux mains du consortium Boehly-Clearlake, l'écurie anglaise a mis en place un nouvel organigramme dévoilé hier. «Le club annonce le départ de Marina Granovskaia, directrice du Chelsea FC. Todd Boehly fonctionnera en tant que directeur sportif par intérim jusqu'à ce que le club nomme un remplaçant à temps plein, poursuivant le travail du club vers ses objectifs pendant la fenêtre de transfert actuelle. Le Chelsea FC et Mme Granovskaia ont convenu qu'elle resterait à la disposition de Boehly et du club pendant toute la durée de la fenêtre de transfert actuelle, dans la mesure nécessaire pour soutenir la transition».

Tuchel va avoir plus de pouvoir

Les nouveaux propriétaires de l'écurie londonienne ont également confirmé Thomas Tuchel à la tête de l'équipe première. Ce qui n'est pas vraiment une surprise puisque le technicien allemand n'a pas été menacé. Mieux, la nouvelle direction compte lui offrir plus de place et plus de pouvoir afin de mener Chelsea vers les sommets et concurrencer Liverpool et Manchester City. Elle pense que l'ancien coach du PSG est le seul à être capable de relever ce challenge et être l'homme fort du club comme le sont Jürgen Klopp et Pep Guardiola. Les Blues vont ainsi confier plus de responsabilités à Tuchel, qui contrôlera le recrutement après les départs de Bruce Buck (président) et Marina Granovskaia selon le Telegraph.

Le média anglais ajoute toutefois que l'Allemand débutera la nouvelle saison "sous pression", lui qui a ouvert la porte à un départ de Romelu Lukaku. Un joueur acheté 115 millions d'euros et qui va partir en prêt pour 10 millions d'euros (bonus compris). Un terrible échec pour le Belge, le club et Tuchel, qui n'a pas su en tirer le meilleur. Les nouveaux propriétaires lui ont ainsi confié la mission de trouver comment remplacer Big Rom. Et Tuchel a des noms en tête, lui qui apprécie Raheem Sterling et Richarlison. Le coach, à qui on a promis 6 recrues et une enveloppe mercato de 233 M€ selon le Telegraph, aimerait également faire venir Ousmane Dembélé, en fin de contrat au Barça. Un joueur qu'il connaît bien pour l'avoir dirigé à Dortmund.

L'Allemand est déjà sous pression

D'autres éléments, comme Adrien Rabiot (Juventus), Matthijs de Ligt (Juventus) ou Presnel Kimpembe (PSG), sont aussi sur sa liste. Le technicien âgé de 48 ans aura également un droit de veto sur tous les joueurs qu'on lui proposera et dont il pense qu'ils ne correspondent pas au style de jeu qu'il souhaite mettre en place. C'est en tout cas ce que lui a promis Todd Boehly, qui veut tout faire pour satisfaire ses demandes. Le propriétaire lui laissera également les mains libres pour décider quoi faire de certains éléments, comme Armando Broja. Ce dernier est ciblé par West Ham, mais Tuchel a dit en fin d'exercice qu'il aimerait le voir à l'oeuvre en pré-saison. L'Allemand ne devra pas se tromper, lui qui a déjà laissé filer Tammy Abraham à l'AS Roma l'année dernière.

Ce qui est resté en travers de la gorge de certains au club. Un club qui croit en son talent et ses idées, mais qui compte aussi sur lui pour tirer un peu plus de l'effectif déjà à sa disposition. On attend bien plus d'éléments comme Timo Werner, Christian Pulisic ou Kai Havertz. Le Telegraph ajoute que si Tuchel n'arrivait pas à trouver le remplaçant de Lukaku et à tirer le meilleur de ses troupes, il ne pourra pas se cacher derrière la gestion de l'ancienne direction et sera sous pression avec les nouveaux propriétaires qui attendent des résultats. Thomas Tuchel est prévenu !