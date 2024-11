Real Madrid : les confidences de Carlo Ancelotti sur l’état mental de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé va enfin pouvoir faire parler de lui sur le terrain. Alors que son absence du rassemblement des Bleus a longuement été commenté durant la trêve internationale, plusieurs questions autour de l’état de santé mentale du joueur madrilène ont vu le jour. Dans une mauvaise passe, le numéro neuf du Real Madrid n’a plus marqué depuis quatre matches, toutes compétitions confondues. Alors, avant un déplacement à Leganès, Carlo Ancelotti a longuement répondu aux questions sur l’attaquant français.

D’abord, le technicien italien a tenu à rassurer tout le monde sur son état de forme physique : «il a pu bien s’entraîner, sa condition s’est améliorée. J’espère qu’il pourra montrer toutes ses qualités, qui sont nombreuses. Kylian ne m’a jamais demandé de poste sur le terrain. Tout le monde veut être dans le onze, ils n’ont pas de poste fixe et peuvent être modifiés en fonction des situations de match», a-t-il expliqué ce samedi, en conférence de presse.

Carlo Ancelotti soutient Kylian Mbappé

Avant de s’exprimer plus longuement sur les questions liées à son état mental : «je le vois heureux, calme, tranquille, il ne me semble pas qu’il ait des problèmes avec son état mental. Cela me semble trop grave pour spéculer là-dessus. La mauvaise passe, ça arrive à tous les grands attaquants, mais elle passera. Je le vois motivé, heureux d’être avec ses coéquipiers. La série va s’arrêter, tôt ou tard. Il fera un grand match, c’est sûr», a ajouté le Mister.

Auteur de huit buts en 16 matches avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est donc forcément attendu ce week-end après son absence avec l’équipe de France. Car, en plus de sa forme personnelle, il devra se montrer décisif pour permettre aux Merengues de l’emporter et de rester proche du leader barcelonais. Mais Carlo Ancelotti fait tout pour lui donner de la confiance : «sa qualité est énorme. Je ne vais pas lui apprendre à jouer comme attaquant, c’est à lui de m’apprendre». L’intéressé appréciera le soutien.