MU - Crystal Palace : les compositions officielles

Pour le compte de la 15e journée de Premier League, Manchester United croise le fer avec Crystal Palace. A domicile, les Red Devils optent pour un 4-2-3-1 avec David De Ge dans les cages derrière Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Alex Telles. Scott McTominay et Fred assurent le double pivot. Seul en pointe, Cristiano Ronaldo est soutenu par Marcus Rashford, Bruno Fernandes et Jadon Sancho.

La suite après cette publicité

De son côté, Crystal Palace s'articule dans un 4-3-3 où Vincente Guaita est le dernier rempart. Devant lui, Nathaniel Clyne, James Tomkins, Marc Guehi et Tyrick Mitchell prennent place. Positionné en sentinelle, Cheikhou Kouyaté est épaulé par Jeff Schlupp et Connor Callagher dans l'entrejeu. Enfin, Jordan Ayew, Christian Benteke et Wilfried Zaha constituent le trio d'attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Manchester United : De Gea - Dalot, Lindelof, Maguire, Telles - McTominay, Fred - Rashford, Fernandes, Sancho - Ronaldo

Crystal Palace : Guaita - Clyne, Tomkins, Guehi, Mitchell - Schlupp, Kouyate, Gallagher - Ayew, Benteke, Zaha