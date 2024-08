Les présidents de Ligue 2 veulent repousser l’élection du président de la LFP

La saison reprend ce week-end dans un contexte particulièrement tendu par la baisse drastique des droits TV pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Les baisses sont de l’ordre de 60 % en moyenne. DAZN et beIN Sports ont récupéré la diffusion de nos championnats professionnels pour environ 500 M€ par an, pour la période 2024-2029, bien loin du milliard rêvé et annoncé par Vincent Labrune. Forcément, un vent de colère contre le président de la LFP, qui n’a pas hésité à faire augmenter son salaire par exemple, commence à souffler. C’est par exemple le cas des présidents de Ligue 2.

D’après les informations de So Foot, ils souhaitent un report de l’élection pour le poste de président. «Nous avons plein de problèmes de fond à évoquer avant d’élire un président à la tête de la LFP : les conditions du deal avec CVC, les droits TV de 500 millions qui sont loin de l’objectif affiché. Beaucoup de monde en a marre» lâche au magazine un patron de club de L2. Cette échéance électorale leur a été annoncée le 25 juillet, en pleine période de mercato notamment, pour un vote le 10 septembre prochain. Vincent Labrune compte se présenter pour un nouveau mandat de 4 ans.