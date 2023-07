Le Bayern Munich est de plus en plus confiant pour Harry Kane

La suite après cette publicité

Disposant toujours d’une volonté forte de miser sur Harry Kane (29 ans) cet été, le Bayern Munich continue de pousser pour faire fléchir Tottenham. D’ailleurs, les deux clubs se sont retrouvés ce jeudi pour une réunion au sommet. Si les Spurs entendent conserver leur buteur, du côté du Bayern Munich l’espoir est grandissant à en écouter Sky Sports Germany.

Le média explique que le Bayern Munich est de plus en plus confiant dans ce dossier puisque Tottenham ne semble pas vouloir voir Harry Kane partir libre dans un an. Il faudra s’entendre pour le prix, mais le Bayern Munich estimerait à 2/3 semaines les négociations restantes pour boucler ce dossier.

