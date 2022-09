PSG-Juventus : Anthony Taylor sera l'arbitre du match

C'est tombé ! Et c'est l'arbitre anglais Anthony Taylor qui officiera pour le choc de mardi soir (21h) entre le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin. Une rencontre pour le compte de la 1 ère journée du groupe H de Ligue des champions. Un arbitre que connaît bien le PSG. Monsieur Taylor a arbitré le club de la capitale cinq fois, notamment lors du Final 8 et aucune mésaventure, de quoi rassurer les supporters parisiens.

Ceux de la Vieille Dame aussi puisqu'aucune défaite n'est à signaler avec cet homme au sifflet. Un match sous haute tension à gérer pour l'expérimenté Taylor avec deux clubs qui ne sont pas dans le même état de forme. Malgré l'enchaînement des matchs, Paris tient et sort d'un match plein, 3-0 contre Nantes à la Beaujoire, tandis que la Juve a été tenue en échec par la Fiorentina (1-1).