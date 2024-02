Odsonne Edouard investit plusieurs millions dans un FC93 ambitieux

En Ile-de-France, le FC93 est une entité qui est connue pour son sens de la perfection. Une ligne de conduite que la direction du club souhaite continuer à suivre dans les prochaines années pour grandir toujours plus. Ce jeudi, le club de Seine-Saint-Denis a annoncé vouloir passer dans une nouvelle ère. Tel était le crédo de la grande soirée organisée par DKS à la salle Pablo-Neruda de Bobigny, où plusieurs médias, personnalités locales et publiques étaient au rendez-vous. Actuellement cinquième de sa poule en Nationale 2, avec quatre petits points de retard sur le leader, l’AS Furiani, le club présidé par Mahamadou Niakaté aspire à gravir les échelons très rapidement. Lors de cette soirée de gala, la direction du club a donné plusieurs objectifs clairs : le championnat National le plus rapidement possible, la Ligue 2 d’ici à cinq ans et la Ligue 1 dans les dix ans.

Une finalité qui draine également de nombreuses ambitions pour le FC93. Le Stade de France en rêve ultime, l’institution souhaite devenir un acteur majeur sur la scène nationale en s’appuyant sur le riche vivier du 93. En plus d’un rêve sportif bien défini, le club souhaite accompagner la jeunesse de Seine-Saint-Denis vers l’excellence. Alors que plusieurs jeunes joueurs de l’association sportive ont été mis à l’honneur lors de la soirée de ce jeudi, ces derniers seront accompagnés sportivement, scolairement et pour leur épanouissement culturel et personnel au quotidien. Pour soutenir ce projet très intéressant, le FC93 peut s’appuyer sur l’un des leurs : Odsonne Edouard. Passé par le club durant sa jeunesse, le prolifique attaquant de Crystal Palace s’est exprimé et a affirmé son amour pour le club. Ainsi, le buteur de 26 ans a investi massivement pour accompagner les efforts du FC93 et s’impliquera personnellement pour soutenir ses cadets. Fier de ses racines et disposant d’idées ambitieuses à foison, le FC93 se donne donc les moyens de réussir. Encore en R1 en 2016, le club, issu de la fusion entre plusieurs clubs, veut se faire désormais un nom à l’échelle nationale en puisant dans une Seine-Saint-Denis qui regorge de diamants.