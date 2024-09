OM : la story énigmatique d’Oumar Solet en rapport avec Hatem Ben Arfa et Adrien Rabiot

Décidément, l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM fait drôlement parler en France. Alors que les supporters parisiens ont déjà promis l’enfer au milieu de terrain, ce dernier a été accueilli en rockstar à Marignane ce lundi soir. À tout cela, il faut ajouter les déclarations élogieuses envers la direction marseillaise après ce gros coup. En parallèle, une vidéo est ressurgi sur les réseaux sociaux. En effet, on y voit Hatem Ben Arfa après le sacre de son Stade Rennais en finale de Coupe de France. Mis de côté par le PSG quelques mois auparavant, le milieu offensif avait savouré sa vengeance et avait promis un sort identique à Rabiot dans quelques années :

«Dans la vie comme je l’ai dit, par rapport au président du PSG, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, un jour il revient, il est plus fort. Il faut toujours respecter l’humain. Quand on ne le respecte pas, à un moment donné, tu le paies. Et je pense qu’Adrien Rabiot va revenir un jour avec une équipe et va leur faire mal. Parce que c’est la vie. Quand tu donnes le mauvais, tu reçois le mauvais. On doit respecter l’être humain.» Une vidéo repartagée par de nombreux supporters marseillais et par Oumar Solet. Le défenseur de 24 ans, libre depuis quelques jours après sa fin d’aventure avec le RB Salzbourg, a partagé cette vidéo sur ces réseaux sociaux. Un appel de phare à la direction marseillaise ? Peut-être…