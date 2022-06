Gérard Deulofeu vers Naples ?

Après deux saisons disputées sous le maillot de l'Udinese, l'ancien joueur du Barça, Gerard Deulofeu, pourrait changer d'air cet été après s'être mis d'accord avec sa direction, comme l'a révélé son agent au Corriere dello Sport : «nous avons parlé avec eux car Gerard est très heureux au club, entre autres choses il y a une grande relation avec Gino Pozzo et sa famille. Les deux parties sont ouvertes à la recherche d'un transfert, le club pense également que c'est le bon moment, c'est pourquoi ils aimeraient tout conclure dans cette fenêtre du marché du football.»

L'ailier, qui a également connu Everton, Séville, l'AC Milan ou encore Watford pourrait rester en Italie et signer pour un club disputant plus prestigieuse des coupes d'Europe, indique son agent : «comme je l'ai déjà dit précédemment, Naples est une excellente alternative pour lui. C'est un grand club qui jouera la Ligue des champions et c'est certainement l'une des meilleures options. Nous verrons comment le marché du football évolue dans les semaines à venir pour voir ce qui se passe.»