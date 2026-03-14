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Le fils de Cristiano Ronaldo au cœur d’une scène virale

Par Allan Brevi
1 min.
Le fils de Cristiano Ronaldo en compagnie de son père @Maxppp

Une vidéo impliquant le fils de Cristiano Ronaldo fait actuellement le tour des réseaux sociaux. Sur ces images largement partagées, Cristiano Ronaldo Jr., visiblement agacé après avoir été poussé par un adversaire, quitte le terrain avec colère. L’arbitre de la rencontre décide alors de sanctionner le jeune joueur d’un carton jaune, une décision qui a rapidement suscité de nombreuses réactions.

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Cristiano Ronaldo Jr. angrily leaves the field after being pushed, and then the referee gives him a yellow card!?
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Âgé de 15 ans, le fils de la star portugaise évolue actuellement dans les catégories de jeunes du club saoudien Al-Nassr. Comme son père, il porte d’ailleurs le mythique numéro 7 sur son maillot. Cette séquence, devenue virale, alimente déjà les discussions autour du jeune joueur, qui poursuit sa progression dans l’académie du club de Riyad.

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