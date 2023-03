Liga : le Real Betis s’offre le scalp de Majorque

La 26e journée de la Liga reprenait ses droits ce dimanche en début d’après-midi avec un duel entre Andalous et Baléares. Le Real Betis, invaincu sur ses cinq derniers matches de championnat mais éliminé en huitième de finale de la Ligue Europa par Manchester United, recevait une équipe de Majorque en manque de confiance, qui n’avait plus connu la victoire depuis trois rencontres.

Le RCD inquiétait parfois la défense sévillane et ouvrait même le score, mais Vedat Muriqi était en position illicite sur l’action du but (22e). Finalement, c’est bien les Verdiblancos qui inscrivaient le premier but grâce à Borja Iglesias, sur un service de l’ancien Bordelais Youssouf Sabaly (1-0, 49e). Avec ce court succès, la formation andalouse revient à égalité de la Real Sociedad, au pied du podium. Majorque reste 11e, à deux points de la première partie de tableau.

