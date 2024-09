Real Madrid : Gúti juge les nouveaux Galactiques

Si le Real Madrid n’a pas connu la défaite depuis le début de la saison, il réalise néanmoins un démarrage assez poussif dans le jeu. Dans un entretien publié par AS ce jeudi, Gúti pense néanmoins que cette équipe est bien armée pour continuer de performer, le tout sous la houlette de Carlo Ancelotti. Il l’a également comparé cette nouvelle ère de « Galactiques » à celle de son époque avec Zinédine Zidane, Ronaldo, David Beckham et Luis Figo.

La suite après cette publicité

« Avec des hauts et des bas. Pas seulement en termes de jeu, mais aussi en termes de points. Ils ont quatre points de retard sur le FC Barcelone, ce n’est pas un bon début. On attendait beaucoup de cette équipe et de Kylian Mbappé. On les a beaucoup comparés aux Galactiques, alors que c’est une meilleure équipe qu’eux. Ils ont de très bons joueurs très jeunes. Ils vont marquer une ère au Real Madrid. (…) Chez les Galácticos, il y avait beaucoup de joueurs intouchables qui devaient jouer tout le temps. Dans ce cas, (Carlo) Ancelotti fera toujours ce qui est le mieux pour son équipe. À certains moments, il peut jouer en 4-3-3 parce que le jeu l’exige et dans les matches difficiles, où il a besoin d’un peu plus de muscle au milieu de terrain, il jouera en 4-4-2. C’est un entraîneur très intelligent et il tirera le meilleur de cette équipe », a expliqué Gúti.