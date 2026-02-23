Paulo Fonseca et Roberto De Zerbi ont passé une nuit sous les bombes en Ukraine

Avant d’être de brillants coaches de Ligue 1, Paulo Fonseca et Roberto De Zerbi ont une histoire en commun : celle du début du conflit en Ukraine. De 2016 à 2019, Paulo Fonseca a été entraîneur du Shakhtar Donetsk. Après la fin de son mandat, il est devenu entraîneur de l’AS Rome avant de revenir en Ukraine avec sa femme, ukrainienne, pour venir en aide à sa belle-famille avant le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine en février 2022. C’est alors qu’il a passé une nuit sous les bombes avec ses proches aux côtés de Roberto De Zerbi, l’entraîneur du Shakhtar à ce moment-là, ainsi que tout le staff et les joueurs de l’époque.

Une expérience triste sur laquelle il est revenu au micro de L’Equipe ce lundi : « le président du Chakhtior possède un hôtel avec un bunker au premier sous-sol, se souvient Fonseca. Nous sommes allés à l’hôtel. Nous y avons passé une nuit avec Roberto De Zerbi, qui était alors l’entraîneur du club. Il était là avec son équipe technique et la plupart des joueurs brésiliens du club. Nous étions peut-être 60, effrayés, parce que nous regardions à la télévision les soldats russes qui essayaient d’entrer dans Kiev. »