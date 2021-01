Alavés - Real Madrid : les compositions sont tombées

Pour le compte de la 20e journée de Liga, le Deportivo Alavés et le Real Madrid s'affrontent. A domicile, les Basques s'organisent dans un 4-4-2 avec Fernando Pacheco dans les cages. Ximo Navarro, Victor Laguardia, Florian Lejeune et Ruben Duarte se présentent en défense. Le double pivot est assuré par Rodrigo Battaglia et Tomás Pina tandis que Martín Aguirregabiria et Luis Rioja prennent les ailes. Edgar Mendez et Joselu sont associés en attaque.

De son côté, le Real Madrid opte pour un 4-3-3 avec Thibaut Courtois comme dernier rempart. Lucas Vazquez, Eder Militao, Raphaël Varane et Ferland Mendy se placent devant lui. Aligné en sentinelle, Casemiro est accompagné par Luka Modric et Toni Kroos. Seul en pointe Karim Benzema prend place aux côtés de Marco Asensio et Eden Hazard.

Les compositions :

Deportivo Alavés : Pacheco - Navarro, Laguardia, Lejeune, Duarte - Aguirregabiria, Battaglia, Pina, Rioja - Mendez, Joselu

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Militao, Varane, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Hazard