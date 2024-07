Aston Villa : Al-Ittihad a fait une offre de 55 M€ pour Moussa Diaby !

Après une saison décevante marquée par plusieurs échecs (5ème place en Saudi Pro League, quart de finaliste en Ligue des Champions AFC, Coupe du monde des clubs de la FIFA et Coupe arabe des clubs champions, finaliste malheureux en Supercoupe d’Arabie saoudite, demi-finaliste en Coupe du Roi d’Arabie saoudite), Al-Ittihad a fait une grande révolution sur son banc après les évictions successives de Nuno Espirito Santos et Marcelo Gallardo : «Nous accueillons l’entraîneur Laurent Blanc au Club Al-Ittihad», avait précisé le club sur son compte X. En quête d’un entraîneur français après le départ de Marcelo Gallardo, la formation saoudienne a donc décidé de miser sur le profil de Laurent Blanc, même si les noms de Stefano Pioli et Christophe Galtier, actuellement sur le banc du club qatarien d’Al Duhail, ont également circulé.

La suite après cette publicité

Avec le natif d’Alès à sa tête, Al-Ittihad va continuer de parfaire son français pour sa nouvelle saison qui s’annonce capitale. Maintenant que le dossier du nouvel entraîneur est clos, la direction du Club du Peuple va pouvoir s’activer sur le mercato estival afin de renforcer son effectif et ainsi entourer les joueurs cadres de l’équipe tels que Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho, Abderrazak Hamdallah, Luiz Felipe ou encore Jota. Alors qu’ils possèdent un accord avec l’AS Roma d’un montant de 15 M€ pour Houssem Aouar et aussi le jeune Jan Oliveras Codina, la direction saoudienne n’en a clairement pas fini dans ses emplettes estivales et vise un autre joueur bien connu du football français, l’international tricolore Moussa Diaby, évoluant à Aston Villa, comme nous vous le révélions déjà la semaine dernière.

À lire

Rennes : Benjamin Bourigeaud futur coéquipier de Cristiano Ronaldo ?

Une offre de 55 M€ envoyée chez les Villans

Convoité l’été dernier par plusieurs écuries anglaises, l’ex-Titi Parisien figurait déjà dans le viseur de l’Arabie saoudite et d’Al-Nassr qui avait d’ailleurs dégainé une offre avoisinant les 40 M€ pour s’attacher ses services. Néanmoins, le principal concerné a repoussé les avances saoudiennes pour s’engager en faveur d’Aston Villa au sortir de quatre saisons pleines effectuées avec le Bayer Leverkusen et plus de 170 apparitions pour 49 buts avec les Pillendreher. Si ses débuts se sont révélés encourageants avec la formation localisée à Birmingham, Moussa Diaby a, par la suite, alterné les titularisations et les entrées en jeu sous la houlette d’Unai Emery.

La suite après cette publicité

Malgré 53 apparitions pour 10 buts et 9 passes décisives avec le club anglais, quatrième de Premier League et qualifié pour la Ligue des Champions, l’attaquant français est à nouveau grandement courtisé seulement un an après son arrivée outre-Manche, une nouvelle fois par l’Arabie saoudite mais cette fois-ci le club d’Al-Ittihad. Et selon nos informations, l’intérêt que nous vous mentionnions la semaine dernière prend bel et bien de l’ampleur puisque le club saoudien dans lequel évolue Karim Benzema a proposé une enveloppe de 55 millions d’euros à Aston Villa pour s’attacher les services du joueur formé au Paris Saint-Germain. Affaire à suivre.