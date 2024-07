Al-Ittihad veut recruter Moussa Diaby !

Et si l’Arabie saoudite prenait l’accent français sur ce mercato estival ? Marcelo Gallardo remercié, Al-Ittihad s’est mis en tête de recruter un entraîneur français depuis l’échec Stefano Pioli. Après avoir engagé des négociations avec Christophe Galtier, en poste à Al-Duhail, le club basé à Djeddah s’est finalement penché vers Laurent Blanc, désormais cible prioritaire du pensionnaire de Saudi Pro League. En attendant le technicien de 58 ans, un autre Français pourrait prendre la direction du Moyen-Orient.

Après avoir échoué à une décevante 5e place en championnat, à 42 unités d’Al-Hilal et donc loin des objectifs fixés en début de saison, Al-Ittihad compte faire peau neuve et se renforcer à tous les niveaux. En vue d’étoffer son secteur offensif, qui compte actuellement dans ses rangs un certain Karim Benzema, le «Club du Peuple» s’est tourné vers l’Angleterre et a coché le nom de l’attaquant d’Aston Villa, Moussa Diaby.

Moussa Diaby intéresse Al-Ittihad

Convoité l’été dernier par plusieurs écuries anglaises, l’ex-Titi Parisien figurait déjà dans le viseur de l’Arabie saoudite et d’Al-Nassr qui avait d’ailleurs dégainé une offre avoisinant les 40 M€ pour s’attacher ses services. Néanmoins, le principal concerné a repoussé les avances saoudiennes pour s’engager en faveur d’Aston Villa au sortir de quatre saisons pleines effectuées avec le Bayer Leverkusen et plus de 170 apparitions pour 49 buts avec les Pillendreher.

Si ses débuts se sont révélés encourageants avec la formation localisée à Birmingham, Moussa Diaby a, par la suite, alterné les titularisations et les entrées en jeu sous la houlette d’Unai Emery. Malgré 53 apparitions pour 10 buts et 9 passes décisives avec le club anglais, 4e de Premier League et qualifié pour la Ligue des Champions, l’attaquant français est à nouveau grandement courtisé seulement un an après son arrivée outre-Manche, une nouvelle fois par l’Arabie saoudite. Selon nos informations, Al-Ittihad est très intéressé et va tout mettre en œuvre pour recruter l’ancien Parisien.