Coupe de France : le PSG fait le job face à Caen et verra les seizièmes de finale

A l'occasion des trente-deuxièmes de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain se déplaçait à d'Ornano pour y affronter le Stade Malherbe de Caen, pensionnaire de Ligue 2. Les Parisiens débarquaient en Normandie avec huit absents (Di Maria, Dagba, Herrera, Navas, Verratti, Kurzawa, Pembélé, et Bernat) mais avec Kylian Mbappé et Neymar. Pour son entrée en lice dans la compétition, le PSG s'appuyait sur un 4-2-3-1 avec les titularisations de Draxler, Neymar - capitaine du soir - et Kean. De son côté, Pascal Dupraz optait pour un 5-3-2 avec le duo Gioachinni, Bammou en pointe.

Le SMC réalisait une belle entame et Traoré puis Jessy Pi sollicitaient Rico (5e, 14e). Pas très inspiré, le PSG éprouvait les pires difficultés à s'approcher des buts normands. Il fallait attendre la 33ème minute pour entrevoir une opportunité parisienne avec Neymar qui partait dans le dos de la défense normande mais tergiversait dans la surface.

Le PSG tremble pour Neymar

Juste avant la pause, l'artiste brésilien alertait Draxler dans le dos de la défense mais la tête du milieu offensif allemand ne trouvait pas le cadre (42e). Au retour des vestiaires, le PSG ouvrait le score. Bien décalé sur la gauche, Neymar distillait un excellent centre pour Kean dont l'intérieur du pied ne laissait aucune chance à Péan (0-1, 49e). Juste avant l'heure de jeu, le club de la capitale perdait prématurément Neymar, sorti après un contact avec Yago (56e). Dans la gestion, les hommes de Pochettino gardaient la possession du ballon mais ne se montraient pas fondamentalement dangereux. Bien décalé par Kean dans la surface, Florenzi voyait le cadre se dérober sur sa frappe (70e).

Dans le dernier quart d'heure, Florenzi sauvait les siens en contrant dans la surface une tentative de Fouda. En fin de match, le champion de France manquait le break par Kean qui tentait un geste acrobatique sur un centre de Florenzi (82e). Deux minutes plus tard, le Stade Malherbe de Caen ratait l'égalisation de peu par Zady Sery qui ouvrait trop son pied au six mètres (84e). Dans les dernières minutes, Mbappé s'offrait un rush solitaire et voyait sa frappe repoussée par Péan (89e). Sans briller, le Paris Saint-Germain s'extirpait du piège normand et se qualifiait pour les seizièmes de finale.

