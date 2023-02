Juventus : Max Allegri est confiant pour la suite de la saison

La suite après cette publicité

Actuellement 13e de Serie A en raison de son retrait de 15 points lié à l’affaire des plus-values gonflées, la Juventus traverse une période de turbulences. Humilié par Naples (5-1) puis battu par Monza (0-2) ces dernières semaines, le club piémontais a tout de même su trouver les ressources pour se hisser en demi-finale de Coupe d’Italie ce jeudi, face à la Lazio (1-0).

Interrogé après la rencontre, Massimiliano Allegri a loué la prestation de ses joueurs et s’est montré confiant pour la suite : «Locatelli est un exemple, Cuadrado est extraordinaire. Chiesa et Vlahovic ? Federico est bien revenu, Dusan a fait de bonnes choses et d’autres moins. Mais le plus important était l’attitude affichée. Ils ont tous été bons et personne n’a baissé les bras comme nous l’avions fait contre Monza (défaite 2-0 ndlr). Nous voulons bien redémarrer en championnat désormais», a déclaré le technicien de 55 ans. Si le club turinois veut retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, il faudra en revanche compter sur un sacre en Europa League, et ça commencera en 1/16èmes de finale face au FC Nantes, le 16 février prochain.

