Rennes : l’hommage d'Eduardo Camavinga à Julien Stéphan

La suite après cette publicité

C’est la nouvelle de ce lundi matin. Julien Stéphan n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais. Le jeune technicien français de 40 ans a démissionné après la défaite face à Nice. Après neuf ans au club avec les U19 d’abord puis avec les pros ensuite, Julien Stéphan aura formé et dévoilé certains joueurs, parmi lesquels un certain Eduardo Camavinga

La jeune pépite rennaise est sans doute la révélation du club ces dernières années. Et si Camavinga a percé si vite, à seulement 16 ans, c’est aussi parce qu’il a parfaitement été encadré et développé par son entraîneur. Un coach qu’il a connu lorsqu’il évoluait en N3. Sur son compte Twitter, Camavinga a tenu à laisser un petit message à son désormais ex-entraîneur. « Je vous remercie sincèrement pour tout car grâce à vous, j’ai découvert le monde « adulte » de la N3 à la ligue 1 en passant par la ligue des champions. Je vous dois beaucoup, vous m’avez toujours mis dans les bonnes conditions, merci pour vos conseils ! God bless. » peut-on lire.