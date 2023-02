Liga : un nouveau trophée pour Karim Benzema

La suite après cette publicité

Karim Benzema est à l’honneur. Ce lundi soir, le Français de 35 ans a été élu MVP de la Liga lors du 75e Grand Gala de Mundo Deportivo. La publication ibérique a sacré KB9, auteur d’une saison 2021-22 exceptionnelle. Fier de ce nouveau titre, le Ballon d’Or 2022 n’a pas pu faire le déplacement à Barcelone pour recevoir son titre.

C’est Emilio Butragueño , directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, qui est venu récupérer le trophée à sa place «Merci beaucoup pour vos aimables paroles. Au nom de Karim et du Real Madrid, merci merci beaucoup pour cette reconnaissance qui récompense une saison spectaculaire pour Karim. Il est notre capitaine, il est un bel exemple non seulement pour les supporters du Real Madrid mais aussi pour ceux qui aiment le football. Il a un palmarès impressionnant, il a tout gagné, dont cinq Ligues des Champions. C’est un honneur d’avoir un joueur de sa classe, notamment par rapport aux valeurs qu’il transmet. C’est très important que les sportifs soient un exemple pour la société et il l’est. Alors merci beaucoup». Benzema appréciera.

