EdF : la stat monstrueuse de Pogba et Kanté

Le milieu de terrain de l'Équipe de France est très fourni. Entre Camavinga, Aouar, N'Zonzi, Rabiot ou Tolisso, l'entrejeu fourmille de talent. Et encore, on oublie là de mentionner Paul Pogba (71 sélections) et N'Golo Kanté (42 sélections). Les deux joueurs forment un duo complémentaire au sein de ces Bleus. Une belle association entre le joueur de Manchester United et celui de Chelsea.

La preuve en chiffres. Selon une étude Opta, lorsque les deux joueurs ont été titulaires ensemble, soit à 25 reprises, jamais l'équipe entraînée par Didier Deschamps n'a perdu la moindre rencontre. Un bilan impressionnant de 19 victoires et 6 matchs nuls qui montre l'importance du duo dans le système mis en place par les Bleus.