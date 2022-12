Coupe du Monde 2022 : l'avertissement des Bleus face au piège du Maroc

La suite après cette publicité

Après avoir écarté la Pologne en huitièmes de finale (3-1) et au terme d'un match très compliqué face à l'Angleterre (2-1), l'équipe de France est toujours en lice dans cette Coupe du Monde 2022 et n'est plus qu'à deux victoires de conserver son titre. Mais alors que le match le plus relevé de leur parcours a finalement été remporté contre les Three Lions, les Bleus redoutent fortement la confrontation contre les hommes de Walid Regragui, vainqueurs de la Belgique, de l'Espagne et du Portugal.

«Ils laissent peu de temps au porteur de balle»

Devant les médias, Raphaël Varane a refusé de parler de risque d'excès de confiance et redoute le piège marocain. «On a assez d'expérience pour l'équipe pour ne pas tomber dans ce piège-là. Si Maroc est là, ce n'est pas un hasard, ils défendent très, très bien, ça sera un match extrêmement difficile. C'est aussi à nous, les plus expérimentés, de préparer tout le monde à une grosse bataille, ça ne va pas être facile, il ne faudra pas tomber dans la facilité. Il faudra se donner à fond. Une place en finale ça se mérite, il va falloir être très bon.»

Car depuis le début de la compétition, la défense marocaine n'a concédé qu'un seul but : un contre son camp de Nayef Aguerd. Un atout analysé par Jules Koundé. «Ils laissent peu de temps au porteur de balle pour s'organiser, ils coulissent très vite. Il faut jouer rapidement pour les déséquilibrer. On est conscients de leur qualité, ils sont très efficaces pour aller trouver leurs ailiers, c'est des choses qu'on prend en compte. Défendre, c'est savoir communiquer et donner des informations. C'est un art qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est remarquable.»

Jules Koundé redoute Yassine Bounou

Une analyse partagée par le défenseur central de Manchester United. «Ils écrivent l'histoire du foot marocain, c'est une force collective qui se dégage, avec des performances qui donnent beaucoup de confiance. C'est une équipe solidaire et soudée. Ils ont des armes offensivement, que ce soit en contre, sur coups de pied arrêtés, ou des actions individuelles, il y a des joueurs de qualité. Ce n'est pas pour rien qu'on retrouve le Maroc à ce niveau de la compétition, on s'attend à une grosse adversité», a ajouté Varane.

Et au-delà d'une défense de fer, Jules Koundé a également souligné la solidité de son ancien partenaire du Séville FC : Yassine Bounou, le portier des Lions de l'Atlas. «Je ne suis pas surpris, j'ai déjà évolué avec lui et même à un très haut niveau. C'est un gardien complet, avec un bon jeu au pied et très fort sur sa ligne. Il peut aussi faire la différence sur penalty. Je suis très content pour lui, on a déjà échangé ensemble pendant cette Coupe du Monde.» Les Bleus sont prévenus et ne veulent pas refaire l'erreur de l'Euro 2021, où ils avaient perdu contre la Suisse, après un excès de confiance en seconde période. Rendez-vous mercredi soir, pour une place en finale (20h00).