L’ancien parisien Nenê a trouvé un nouveau club !

Nenê fait toujours parler de lui ! À 44 ans, l’attaquant brésilien a quitté le Paris Saint-Germain et la Ligue 1 depuis 2013, mais il continue de faire des merveilles dans le championnat brésilien. Après des passages au Vasco da Gama, São Paulo, Fluminense et la Juventude, l’ancien Parisien s’est d’ailleurs offert un nouveau challenge.

Ce vendredi, il s’est ainsi engagé avec le Botafogo-PB, qui dispute la 3e division brésilienne et est basé à Joao Pessoa, dans l’État du Paraiba, au nord-est du Brésil. Le champion de France 2013 aux 987 matches s’apprête donc à jouer dans un 16e club.