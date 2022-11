Coupe du Monde 2022 : l'équipe type de la 1ere journée

La suite après cette publicité

- Al-Owais (Arabie Saoudite) : c'est la surprise de cette première journée : l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard a battu l'Argentine. Dans une rencontre dominée par l'Albiceleste, le portier saoudien a absolument écœuré Lionel Messi et ses coéquipiers. S'il ne peut rien sur le penalty, il s'est montré sûr sur sa ligne et absolument fabuleux dans ses sorties aériennes et dans les pieds des attaquants. Un match de très haut niveau.

- Trippier (Angleterre) : l'Angleterre a mis le premier gros carton de cette première journée contre l'Iran. Le latéral droit de Newcastle s'est montré offensivement, dans une rencontre où il n'a pas eu beaucoup de tâches défensives. Il aurait pu s'illustrer en offrant une passe décisive à Harry Maguire, mais ce dernier a trouvé la barre transversale. Une grosse débauche d'énergie et beaucoup de présence.

- Gimenez (Uruguay) : la spécialité de l'Uruguay est de défendre et de remporter des duels. On l'a encore vu contre des Coréens qui n'ont pas non plus demandé leur reste. Le défenseur de l'Atlético Madrid a été bon là où on l'attendait : dans les interventions défensives. Avec 84% de passes réussies et surtout aucune faute commise, il a été l'élément le plus sûr de l'arrière-garde uruguayenne en ce 24 novembre.

- Christensen (Danemark) : pour son entrée en lice, les doubles vainqueurs des Bleus en Ligue des Nations cette année ont souffert contre la Tunisie. Ils se sont créés peu d'occasions et ils ont subi beaucoup, notamment dans l'impact physique. Domaine dans lequel le défenseur excelle. Lors de cette première partie du Mondial, il a réussi 80 de ses 83 passes tentées. Un mince espoir après un triste match nul (0-0).

- Al-Shahrani (Arabie Saoudite) : le latéral gauche a vécu une drôle de première rencontre de Coupe du Monde. Tout au long de la confrontation face à l'Argentine, il a éteint un très décevant Angel Di Maria. Il ne s'est pas retenu quand il a fallu user de ses capacités physiques pour contrecarrer les plans de Lionel Messi et de ses coéquipiers. Malheureusement, il a été percuté par son portier en fin de rencontre, il a été opéré, avec succès, du pancréas et souffrait déjà d'une commotion cérébrale, il se serait également fracturé la mâchoire, subi des dommages internes à la poitrine et à l’abdomen ainsi qu’une hémorragie interne.

- Pedri (Espagne) : la Roja est l'équipe qui a mis le plus gros carton lors de cette première journée de Mondial contre le Costa Rica (7-0). Le milieu de terrain du FC Barcelone a rayonné au milieu de terrain. Il a aujourd'hui 20 ans, il les a fêtés en avance avec 96,6% de passes réussies et une occasion créée et deux duels remportés sur deux. Il est le nouveau meneur de jeu reculé des Espagnols et visiblement, ça marche bien.

- Bellingham (Angleterre) : ceux qui regardent la Bundesliga savent déjà de quoi le milieu anglais est capable. Encore une fois, il a été au four et au moulin dans ce double-pivot anglais. Défensivement impeccable, il s'est projeté vers l'avant comme il sait si bien le faire. il a offert une passe clé et surtout a trouvé la faille d'un très joli but. Du grand Jude Bellingham contre l'Iran.

- Griezmann (France) : en grandes difficultés depuis quelques saisons, Antoine Griezmann a brillé contre l'Australie contre qui Didier Deschamps a décidé de le replacer au milieu de terrain. Grizou a été excellent dans le pressing, comme à son habitude, et dans les tacles qu'il a faits. Mais en meneur de jeu reculé, c'est un régal. Il s'est constamment montré disponible pour ses coéquipiers et il a facilité le jeu pour permettre aux Bleus de progresser sereinement vers l'avant.

- Ferran Torres (Espagne) : l'ailier espagnol est un joueur particulier et nul ne sait ce qu'il serait devenu s'il n'était pas parti si tôt à Manchester City. Mais, là, il a encore été extrêmement efficace avec la Roja. Il marque d'abord un penalty avant d'inscrire le quatrième but des siens en seconde période. Pour les qualifications au Mondial, il avait inscrit quatre buts en six matches, et il est bien parti pour faire encore plus.

- Richarlison (Brésil) : l'attaquant de Tottenham n'est pas un joueur comme les autres. Contre la Serbie, il a à peu près tout raté avant qu'il ne trouve le chemin des filets. D'abord sur un vrai but d'attaquant après une parade du gardien serbe et un second absolument magnifique où il se lève le ballon après un parpaing de Vinicius Junior avant de claquer un retourné et d'offrir une victoire deux buts à zéro aux siens.

- Giroud (France) : Tous Gigi, tous Rourou. Voici le thème de la rencontre de mardi dernier entre les Bleus et l'Australie (4-1). Parti pour ne pas être dans la liste de Deschamps, puis pas titulaire, il a profité de la blessure malheureuse de Benzema pour reprendre une place de titulaire. Résultat des courses, une débauche d'énergie dingue, un doublé et il égale le record de 51 buts en équipe de France de Thierry Henry. Plus qu'un et il sera le meilleur buteur de tous les temps chez les Bleus. Pas mal.