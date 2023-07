FC Barcelone : grosse polémique avec le nouveau maillot !

Le FC Barcelone jouera avec un maillot blanc cette saison. Les troupes de Xavi Hernandez ont d’ailleurs inauguré cette tenue extérieure dans la nuit, lors de cette défaite face à Arsenal en match amical. Un maillot qui fait polémique, puisque sa couleur rappelle forcément celle de l’ennemi juré, le Real Madrid. Pourtant, les Barcelonais ont déjà joué en blanc par le passé.

Dans les années 70, le club catalan a effectivement déjà revêtu une tunique blanche. Ce nouveau maillot pour l’exercice 2023/2024 est d’ailleurs un hommage à Johan Cruyff, qui fut l’une des légendes qui a porté ce maillot blanc à cette époque. Un des maillots blancs du grand nom du foot néerlandais a d’ailleurs été cédé par Jordi Cruyff au musée du club afin qu’il soit affiché à la vue de tous les supporters. Mais derrière cet hommage - ou c’est du moins comme ça que le présente le Barça - il y a aussi un joli coup marketing.

Un gros coup marketing… pour les étrangers ?

La polémique et le bad buzz, ça fait parler. Ce qui a provoqué une sorte d’effet streisand, déchaînant les passions sur les réseaux sociaux. Et comme le rapporte Mundo Deportivo, le maillot fait déjà un carton dans les boutiques officielles du club. De son côté, Sport a publié un photoreportage dans lequel on peut voir, qu’effectivement, nombreux sont les supporters à s’être rendus dans les différents Barça Store de la ville pour s’offrir la tunique. Des records de ventes seraient même attendus. Il faut ainsi souligner que ce maillot semble beaucoup viser les millions de touristes qui visitent la Catalogne chaque été, fans du Barça ou non, qui ne sont pas forcément aussi attachés à certains symboles que les socios ou les supporters locaux.

Le quotidien local El Periodico a d’ailleurs publié un sondage assez éloquent : plus de 2/3 des fans du Barça catalans sont contre ce maillot. Ivan San Antonio, journaliste du quotidien Sport, a eu une réflexion assez tranchante à ce sujet : « il n’y a pas de doutes, ça sera un des maillots les plus vendus. Le design est joli, le maillot rend bien porté, surotut en été, quand on est bronzé et on a le summer body. Le problème, c’est qu’on ne parle pas de mode, mais d’identité d’un club. En l’occurrence, le Barça, qui a déjà perdu beaucoup de spécificités qui le rendaient unique dernièrement. Il n’y a pas d’argument pour justifier l’abérration qu’est le fait de porter les couleurs de l’ennemi », a-t-il écrit, avant d’ironiser : « ça sera beau de voir Montjuic (le stade du Barça pendant la rénovation du Camp Nou, NDLR) plein de touristes soutenir le Barça face au Real Madrid avec ce maillot infâme. Vive le design, vive la modernité, mort aux symboles ! ». Même si certains supporters invétérés du Barça sont moins hostiles, force est de constater que ce maillot passe mal auprès des Culés. Mais il risque de rapporter un joli pactole à Nike et au Barça, et c’est ce qui compte…