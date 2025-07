Serge Aurier a trouvé un nouveau challenge complètement improbable

«Je préfère ne pas manger que signer à l’OM». Voici ce que déclarait Serge Aurier au début du mois de juillet. Sans club depuis son départ de Galatasaray, l’ancien joueur de Tottenham et du Paris Saint-Germain continue pourtant d’alimenter les rumeurs lors de cette fenêtre estivale. Selon les dernières informations de l’Iranian Students’ News Agency, le latéral droit de 32 ans serait d’ailleurs en passe de s’offrir un nouveau challenge.

D’après l’agence d’information perse, l’international ivoirien (93 sélections, 4 buts) a, en effet, obtenu un visa pour rejoindre l’équipe de Persepolis, actuellement en stage en Turquie (il est désormais sur place avec ses futurs coéquipiers). Une arrivée conditionnée à la réussite de sa visite médicale. Libre de tout contrat depuis un an, le droitier d’1m76, qui n’a jamais su s’imposer avec Galatasaray, devrait donc signer avec le club de Téhéran, qui ne dispose que d’un seul latéral droit (Yaghoub Barajeh, 19 ans).

Direction l’Iran pour Serge Aurier

Une nouvelle expérience assez surprenante pour le natif d’Ouragahio, qui a jusqu’à présent connu une trajectoire assez singulière. Formé à Lens avant de rejoindre Toulouse puis le Paris Saint-Germain, Aurier n’avait pas manqué de faire parler de lui dans la capitale française. Mis à pied par le PSG après ses propos tenus contre Laurent Blanc et certains de ses coéquipiers dans une vidéo diffusée en direct sur Periscope, Aurier avait finalement rebondi du côté de Tottenham.

Après 8 buts inscrits et 17 passes décisives délivrées en 110 matches sous le maillot des Spurs, l’Ivoirien, aujourd’hui âgé de 32 ans, s’était une nouvelle fois retrouvé sans club. La suite ? Trois expériences assez contrastées du côté de Villarreal, Nottingham Forest et donc Galatasaray. En Iran et sous les ordres de Vahid Hashemian, coach de Persepolis depuis le 4 juillet dernier, Serge Aurier aura donc une nouvelle opportunité de se montrer sous son meilleur jour.