Liga : le promu Cadix continue de surprendre à Eibar !

C'était l'inauguration de la 8e journée de Liga ce soir ! Au stade Municipal d'Ipurua, Eibar, 11e, sur deux victoires et un nul, accueillait le promu Cadix, 6e, sur une jolie série de deux victoires et deux matches nuls. Deux formations en forme et une victoire des Andalous en terres basques (0-2).

La suite après cette publicité

Trente-cinq ans au compteur, Alvaro Negredo a ouvert le score d'une tête parfaitement croisée, sur un service d'Alfonso Espino (0-1, 36e). L'ancien du Real Madrid, de Manchester City, Séville et Valence a ensuite offert le but du 2-0 à Salvador Sanchez Ponce (0-2, 39e). Avec ce quatrième succès en huit journées, une nouvelle fois à l'extérieur (un record à l'entame d'un championnat pour un promu), Cadix grimpe provisoirement à 2e place, juste derrière la Real Sociedad.

Le classement de La Liga à l'entame de la 8e journée.