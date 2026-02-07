Menu Rechercher
ASSE : les vibrants hommages du Chaudron à Gasset

Jean-Louis Gasset alors coach de Bordeaux @Maxppp

Avant le coup d’envoi de la 22e journée de Ligue 2 entre l’ASSE et Montpellier, le stade Geoffroy-Guichard a rendu un hommage vibrant à Jean-Louis Gasset, disparu le 26 décembre dernier. Figure respectée du football français et ancien entraîneur des Verts comme du MHSC, Gasset a marqué les deux clubs par son exigence, son humanité et sa passion du jeu. Dans un Chaudron plein d’émotion, le silence a d’abord envahi les travées avant de laisser place à une longue et chaleureuse minute d’applaudissements, partagée par l’ensemble du public, debout, pour saluer la mémoire d’un homme unanimement apprécié.

🕊️ « Au Peuple Vert vous avez laissé votre empreinte humaine et affective. Reposez en paix Monsieur Gasset » 🖤

« Reposez en paix Monsieur Gasset » 🖤

Deux banderoles fortes ont accompagné ce moment solennel. La première rappelait une phrase chère au public stéphanois : « À Geoffroy Guichard, le public pardonne tout sauf le manque d’envie. Reposez en paix M. Gasset. » La seconde soulignait le lien affectif tissé avec les supporters : « Au Peuple Vert vous avez laissé votre empreinte humaine et affective. Reposez en paix Monsieur Gasset. » Dans une atmosphère lourde mais digne, les joueurs ont ensuite lancé la rencontre, dans un contexte où le football semblait, l’espace d’un instant, passer au second plan.

