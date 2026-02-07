ASSE : les vibrants hommages du Chaudron à Gasset

Avant le coup d’envoi de la 22e journée de Ligue 2 entre l’ASSE et Montpellier, le stade Geoffroy-Guichard a rendu un hommage vibrant à Jean-Louis Gasset, disparu le 26 décembre dernier. Figure respectée du football français et ancien entraîneur des Verts comme du MHSC, Gasset a marqué les deux clubs par son exigence, son humanité et sa passion du jeu. Dans un Chaudron plein d’émotion, le silence a d’abord envahi les travées avant de laisser place à une longue et chaleureuse minute d’applaudissements, partagée par l’ensemble du public, debout, pour saluer la mémoire d’un homme unanimement apprécié.

La suite après cette publicité

Deux banderoles fortes ont accompagné ce moment solennel. La première rappelait une phrase chère au public stéphanois : « À Geoffroy Guichard, le public pardonne tout sauf le manque d’envie. Reposez en paix M. Gasset. » La seconde soulignait le lien affectif tissé avec les supporters : « Au Peuple Vert vous avez laissé votre empreinte humaine et affective. Reposez en paix Monsieur Gasset. » Dans une atmosphère lourde mais digne, les joueurs ont ensuite lancé la rencontre, dans un contexte où le football semblait, l’espace d’un instant, passer au second plan.