Rachat : Le Havre monte au créneau

Ces derniers jours, la rumeur d'une mise en vente du Havre circule ci et là. Le président du HAC Vincent Volpe a tenu à monter au créneau pour préciser sa position via un communiqué. Et les choses sont claires pour le patron de l'actuel 13e de Ligue 2.

«Le 28/04/2021, la presse locale a publié un article erroné, basé sur des informations émanant de sources externes. Si j’avais été simplement contacté avant la publication de l’article, il n’y aurait eu aucun élément d’actualité. Dans un souci de clarté, le Club n'est pas mis en vente et aucune vente n'est imminente. De plus, l’article en question présente de manière inexacte la situation financière du Club. Encore une fois, si j’avais été consulté avant la parution de l’article, j’aurais répondu à toute question spécifique sur le sujet. Dès mon retour en France dans une dizaine de jours, j’aborderai plus en détail les principaux enjeux auxquels nous serons confrontés dans les mois à venir, qu’ils soient réels ou fabriqués par un journalisme peu responsable», a-t-il lancé. Dont acte.