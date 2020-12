Quincy Promes est sorti de prison

Arrêté dimanche suite à une agression au couteau sur un membre de sa famille, Quincy Promes (28 ans) vient de sortir de prison. C'est ce qu'a expliqué l'OM d'Amsterdam (le parquet de la capitale néerlandaise) dans un communiqué : «un homme de 28 ans qui a été arrêté dimanche parce qu'il était soupçonné d'être impliqué dans un coup de couteau a été expulsé de la prison. Selon l'OM, ​​il n'y a aucune raison de prolonger la détention provisoire.»

Soupçonné pour des faits qui se sont réalisés en juillet dernier, Quincy Promes n'est pas pour autant sorti d'affaire. En effet l'ailier de l'Ajax Amsterdam est toujours suspect dans cette affaire et risque jusqu'à quatre ans de prison pour cette agression. Par le biais de son avocat, Quincy Promes continue de nier toute implication.

28-jarige man die zondag is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij is heengezonden. Volgens OM zijn er geen gronden om voorarrest te verlengen. Onderzoek loopt. Man blijft verdachte. Wanneer is voorlopige hechtenis mogelijk? Zie: https://t.co/HfuwPqFW9Q