Atlético de Madrid : la prise de parole d’Antoine Griezmann

Antoine Griezmann est plus que satisfait de son Atlético de Madrid. L’attaquant français et les Colchoneros viennent d’infliger une gifle à Valladolid sur sa pelouse (5-0). Avec cinq buteurs différents, les madrilènes s’appuient une fois de plus sur leur panoplie assez large de solutions offensives. «Peu importe qui joue. Les titulaires, les remplaçants, nous ne faisons qu’un, tout le monde travaille très bien et rend les choses difficiles pour Cholo, puis il décide. Il n’y a pas de mauvaises têtes, tout le monde est sur la même longueur d’onde », a expliqué le natif de Mâcon après le match.

Et tandis que l’Atlético de Madrid semble avoir trouvé son rythme de croisière et se retrouve actuellement deuxième de Liga à deux points du FC Barcelone, Antoine Griezmann a fait un point sur la course au titre. «Nous avons un entraîneur dont le message est très clair et c’est ce que nous pensons aussi (vouloir remporter la Liga). il faut prendre match par match. Il faut continuer comme ça et continuer à travailler», l’espoir est donc permis pour les Rojiblancos et le meilleur passeur de l’histoire des Bleus.