Servette : Enzo Crivelli est courtisé

On a l’impression que c’est un vieux briscard, mais pourtant Enzo Crivelli n’a que 29 ans. Pro depuis plus de 10 ans, l’attaquant formé aux Girondins de Bordeaux a connu une carrière très riche en France (Bordeaux, Bastia, Angers, Caen, Saint-Etienne) avant de tenter sa chance à l’étranger durant l’été 2019 tout d’abord à İstanbul Başakşehir (où il a d’ailleurs terminé champion avec une quinzaine de buts inscrits toutes compétitions confondues), à Antalyaspor et plus récemment au Servette Genève.

Auteur de 10 réalisations cette saison avec le club helvétique, actuel 3e de Super League et qui a fait un beau parcours en Ligue Europa conférence (élimination en 1/8e de finale par Plzen), le natif de Rouen est également en lice pour remporter la Coupe de Suisse dont il disputera la finale le 2 juin face à Lugano. Des performances qui ont aiguisé l’appétit de plusieurs clubs européens puisque l’attaquant français, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le club de Genève, est sollicité par des clubs allemands et turcs.