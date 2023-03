Qualifs CAN 2024 : le Nigeria surpris par la Guinée-Bissau, la Côte d’Ivoire assure, l’Afrique du Sud accrochée

Suite des qualifications à la CAN 2024 ce vendredi avec 4 rencontres à 17h. La Côte d’Ivoire, pays hôte et donc déjà qualifiée pour son tournoi, affrontait les Comores à domicile. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont fait le plein de confiance avec une victoire tranquille 3-1 grâce à Kouamé, Krasso et à Haller, ovationné par tout le stade. Avec cette victoire, les Eléphants restent en tête, mais les Comores sont en difficultés puisque la Zambie prend ses distances à la deuxième place (qui qualifie pour la CAN).

Mais la grosse surprise de la journée nous vient du Nigeria. Les Super Eagles et leur attaque XXL avec Osimhen, Moffi, Lookman et Chukwueze ont été surpris par la Guinée-Bissau (0-1). Le joueur de Troyes Mama Baldé a inscrit l’unique but de la rencontre. Avec cette défaite, le Nigeria perd la tête du classement au profit de son adversaire du jour. Dans le groupe K, l’Afrique du Sud et le Liberia se sont quittés sur un match nul 2-2. Dans ce groupe à 3, et où le Maroc est largement en tête, tout reste possible. Enfin, match nul 0-0 entre le Cap-Vert et Eswatini.

