OM-PSG : Achraf Hakimi évoque sa relation avec Ounahi et Harit

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain affronte l’Olympique de Marseille en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Large vainqueur lors de la phase aller sur le score de 4 buts à 0, le club de la capitale aura à cœur de réitérer une performance similaire pour faire le plein de confiance avant son choc face au Barça, en Ligue des Champions. L’occasion pour Achraf Hakimi de revenir sur son splendide coup franc marqué au Parc des Princes, le 24 septembre dernier.

«C’est plus un coup franc pour un gaucher. Ce n’est pas un coup franc suffisamment centré, mais plus sur le côté. À ce moment-là, je discute avec Ousmane (Dembélé ndlr) et je lui demande si c’est mieux de frapper ou de centrer. Je me dis qu’on va essayer, on n’a rien à perdre de tenter. Heureusement, je l’ai bien frappé… L’un des plus beaux moments de ma carrière ? Oui, c’est aussi mon premier but dans un Clasico», a indiqué le latéral parisien au micro de Prime Video avant d’évoquer ses retrouvailles avec ses partenaires en sélection et adversaires du soir, Azzedine Ounahi et Amine Harit : «Je n’ai pas reparlé de ce match avec eux (rires). Avec Harit ? De temps en temps, on discute avec WhatsApp et on s’envoie des messages de soutien. On se fait des blagues mutuellement. Mais après le match, nous sommes des amis. »

